События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 декабря
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 17 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (октябрь)
|49,5 млрд долл
|32,5 млрд долл (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (октябрь)
|1,4%
|0,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (октябрь)
|3,6%
|3,4%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (ноябрь)
|33 тыс
|21,2 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (октябрь)
|-58 тыс
|-10 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (октябрь)
|3,8%
|3,9%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|18,7 млрд евро
|17 млрд евро
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (декабрь)
|-26
|-25
|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (ноябрь)
|5%
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|16:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (ноябрь)
|1,461 млн
|1,41 млн
|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (ноябрь)
|3,8%
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|16:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (ноябрь)
|1,314 млн
|1,345 млн
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (октябрь)
|-0,2%
|0,2%
|17:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (ноябрь)
|-1,13%
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|17:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|-0,8%
|0,8%
|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (октябрь)
|7,024 млн
|7,018 млн
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Детский мир — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 06.12.2019)
|4,39 (9м2018) + 4,45 (фин) — див-д 2018
|5,06 (9м2019) — див-д 2018
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|RUB
|Интер РАО — СД (бизнес-план и стратегические приоритеты развития группы на 2020)
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|RUB
|НОВАТЭК — СД (основные параметры консолидированного бизнес-плана группы на 2020)
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|RUB
|СИБУР Холдинг — СД (бизнес-план и инвестпрограмма на 2020)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191217/830697330.html