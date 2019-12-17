МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются во вторник после четырех торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск британский индекс FTSE 100 увеличивался на 0,02%, до 7520,91 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,31%, до 5972,69 пункта, немецкий индекс DAX — опускался на 0,55%, до 13334,1 пункта.

Во вторник на европейских рынках отмечаются коррекционные распродажи после роста на протяжении четырех торговых сессий подряд. Такая динамика была связана с ослаблением внешнеторговой напряженности и опасений вокруг Brexit.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на новости от американской компании Boeing, которая приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года. На этом фоне акции европейской авиастроительной компании Airbus дорожают на 0,3%.

В то же время международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever ухудшил свой прогноз по росту объема продаж по итогам 2019 года. Акции компании теряют в цене почти 5% на Лондонской фондовой бирже.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказывает статистика из Великобритании, согласно которой безработица в стране в августе-октябре сохранилась на уровне июля-сентября в 3,8%. Аналитики ожидали роста показателя до 3,9%.