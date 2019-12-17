МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов ощутимо снижается по отношению к доллару во вторник днем на политических новостях из Великобритании, которые привели к обострению опасений, связанных с перспективами Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.31 мск курс фунта стерлингов опускается к доллару до 1,3203 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3329 доллара. Курс доллара к иене рос до 109,62 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,49 иены, курс евро к доллару поднимался до 1,1153 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1142 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,17%, до 97,18 пункта.

Трейдеры обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона планирует исключить возможность продления переходного периода после Brexit. Поправки в законопроект по Brexit предполагают, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года и не будет продлеваться вне зависимости от итогов переговоров с ЕС.

"Кажется, что большинство, которое получил Джонсон, позволяет ему придерживаться жесткого подхода, который рынку не очень нравится. Исходя из перспективы ухудшения ситуации в экономике Великобритании из-за того, что люди и компании начинают покидать страну из-за Brexit, ралли короткого покрытия стерлинга закончилось", — приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).