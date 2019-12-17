МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рост цен на палладий – тренд последних нескольких лет, который подогревается увеличением спроса со стороны автомобильной промышленности. Дополнительное ускорение в конце года придает приостановка добычи в ЮАР и позитив по торговым перспективам США и Китая, полагают аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Этот тренд продлится и в следующем году, при благоприятном стечении обстоятельств палладий может подорожать примерно на треть, прогнозируют они.

Палладий – один из важных для промышленности металлов – продолжает расти. По данным торгов, во вторник его спотовая цена установила новый исторический рекорд – 2000 долларов за тройскую унцию. В то же время мартовский фьючерс на палладий дорожает на 0,9%, до 1971,65 доллара за унцию. На прошлой неделе цена металла обновила очередной исторический максимум в 1914 долларов, впервые поднявшись выше исторически максимальной стоимости золота.

Эксперты связывают это с тем, что спрос на металл превышает предложение, и опасения по поводу сокращения последнего толкают цену вверх. В свою очередь, спрос растет за счет автомобильной промышленности Европы и Китая — на фоне ужесточения требований к экологичности и применения стандартов "Евро-6" его все больше используют в изготовлении выхлопных катализаторов для бензиновых двигателей.

Стабильный спрос на палладий создает мировая химическая промышленность. Этот вызвано все более широким его применением в качестве катализатора химических процессов. Ужесточение во всем мире требований к ограничению промышленных выбросов может формировать дополнительный спрос и увеличивать использование палладия в промышленных катализаторах для очистных установок.

"В текущей ситуации растущий дефицит металла провоцирует ажиотажный биржевой спрос и гонит цену вверх", — отметил аналитик "Финама" Алексей Калачев.

"На рынке палладия уже долгое время наблюдается существенный дефицит, который, как ожидается, превысит 0,5 млн унций в 2019 году. Цены подогреваются хорошей статистикой из Китая, а также ожиданиями по заключению торговой сделки между США и Китаем. Состояние китайской экономики имеет определяющее значение, так как именно эта страна является лидером по потреблению автомобилей, где в основном используется палладий (в катализаторах)", — говорит старший аналитик по металлургическому сектору "Атона" Андрей Лобазов.

В 2019 году палладий продемонстрировал активный рост цен – около 60% с начала года, согласен финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. "Спрос на металл продолжает расти, прежде всего, в автопроме, а предложение палладия в обозримой перспективе не демонстрирует потенциала для активного роста в отсутствие новых, активно используемых объектов ресурсной базы", — пояснил он.

Что касается усиления ценового роста палладия в завершении 2019 года, то определенную поддержку котировкам оказали следующие факторы. Во-первых, в декабре один из крупнейших в мире производителей металла (ЮАР) был вынужден приостановить добычу большинства руд платиновой группы, куда, в том числе, входит палладий, из-за катастрофических проблем с энергоснабжением в стране. Во-вторых, 2019 год рынки завершают в состоянии эйфории, основанной на сближении США и Китая в торговой плоскости и на надеждах продолжения данного процесса в будущем. Рыночный настрой "толкает" цены вверх на большинстве товарных рынков, добавил эксперт.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА

В следующем году, по оценке аналитиков, такой расклад сил сохранится. Как в этом году, так и в перспективе ближайших двух лет на рынке будет сохраняться существенный дефицит предложения (порядка 600-800 тысяч унций), говорит Дейнека.

"Полагаем, что верхней границей ценового роста в палладии в 2020 году является уровень в 2600-2700 долларов за унцию. Тем не менее, заметим, что такую картину в палладии можно назвать специфической в отношении всей группы промметаллов. Достижение данных уровней видится нам возможным лишь при сохранении оптимистичного настроя на глобальных рынках в длительной перспективе и отсутствии негативных шоков для мировой экономики", — прогнозирует он.

Однако не исключено, что катализатор мирового замедления в виде торгового конфликта США и КНР может быть снова активирован в 2020 году, а его давление на мировую экономику усилится. В данных условиях вероятным диапазоном цен палладия на следующий год видится 2200-2500 долларов за унцию, отмечает Дейнека.

По мнению Калачева, ажиотажный бум не длится долго. Когда цена зашкалит за пределы, которые может себе позволить промышленность, она начнет возвращаться. "Рост себестоимости производства катализаторов заставит искать технологическую замену. А производители палладия будут стараться увеличивать производство, наблюдая высокие цены. Когда эти два фактора сойдутся, цена на палладий пойдет вниз. Так всегда происходит на рынке", — говорит он.

И ДРУГИЕ МЕТАЛЛЫ

Палладий, как было упомянуто выше, является металлом платиновой группы, как следствие, может быть ею замещен, по крайней мере, в ряде технологических процессов. По мнению Лобазова, основным риском для цен является именно начало такого замещения. Этого пока не происходит, несмотря на более чем двукратный дисконт в цене. Однако не исключено в будущем, что сразу снизит цену на палладий.

В целом рынки промышленных металлов являются индикаторами состояния мировой промышленности. Угроза замедления мировой экономики плохо сказывается на спросе. В случае неблагоприятной мировой конъюнктуры рынок промышленных металлов может оказаться под существенным давлением, и даже палладию, с учетом его структурного дефицита, будет весьма тяжело продемонстрировать активный рост цен.

Исключения появляются там, где происходят технологические изменения. Таким примером, кроме роста спроса на палладий для автомобильной промышленности, можно считать вероятный рост спроса на промышленные металлы, используемые в растущих сегментах промышленности – производстве электромобилей и особенно в производстве аккумуляторов. Это – никель и медь, и особенно – кадмий и литий, заключил Калачев.