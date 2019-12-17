МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 18 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,41 млн барр

 

 
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (ноябрь) -9,2% -8,6%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (ноябрь) 15,7 млрд йен -369 млрд йен
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь) -0,2% 0,1%
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (декабрь) 92,1 93
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (декабрь) 97,9 98,1
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (декабрь) 95 95,5
12:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 1,5% 1,4%
12:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) -0,2% 0,2%
12:30 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (ноябрь) -1,3% 0,1%
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 1,3% 1,3%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 1% 1%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,1% -0,3%
13:15 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/

 

 

 

 
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,4%

 

 
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 1,9%

 

 
16:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,3% -0,1%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 0,822 млн барр -1,92 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -3,393 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (ноябрь) 1,6% 1,2%
16:00 RUB Уровень безработицы (ноябрь) 4,6% 4,7%
17:45 RUB ВВП (месячный) (г/г) 2,2%

 

 

 

 

 RUB Ростелеком — ВОСА (реестр закрыт 25.11.2019, в заочной форме, увеличение УК путем допэмиссии)

 

 

 

 

 

 

 RUB КТК /Кузбасская топливная компания/ — СД (предв. итоги деятельности за 2019, утверждение бюджета ПАО и его дочерних обществ на 2020)

 

 

 

 