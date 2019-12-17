МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник остаются у рекордных уровней на фоне оптимизма рынков по торговому соглашению США и Китая, поддерживает торги и сильная внутренняя макростатиктика, при этом удешевление акций Boeing сдерживает динамику индекса Dow Jones, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.41 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 0,16%, до 28280,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 8814,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 3194,29 пункта.

Американские рынки в понедельник обновили исторические максимумы после того, как на прошлой неделе США и Китай объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Как отмечает Вашингтон, подписание первой фазы торговой сделки состоится в начале января, но Китай пока этого не подтверждал.

Позитивно влияет на торги и сильная статистика по США. Так, число новых домов в стране в ноябре увеличилось сильнее ожиданий, до 1,365 миллиона при прогнозе роста до 1,345 миллиона. Лучше прогнозов оказались и данные по американскому промпроизводству: в ноябре показатель поднялся на 1,1% в месячном выражении, хотя ожидался рост только на 0,8%.

"Американские рынки акций могут почувствовать усталость от торгового оптимизма перед приближающимися праздниками", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойи (Edward Moya). Эксперт отмечает, что значительное снижение вместе с этим маловероятно.

Индекс DJIA при этом под давлением из-за удешевления акций Boeing. Бумаги компании во вторник теряют 1% стоимости после решения компании приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.