МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов ускорил темпы снижения к доллару во вторник вечером, риски вокруг ожидаемого выхода королевства из ЕС (Brexit) усилились на новостях о возможном исключении возможности продления переходного периода после, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск курс фунта стерлингов снижается к доллару до 1,3169 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3329 доллара. Курс доллара к иене при этом растёт до 109,58 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,49 иены, курс евро к доллару поднимается до 1,1156 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1142 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,15%, до 97,16 пункта.

Негативным фактором для курса британской валюты выступило обсуждение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона со своими министрами исключения возможности продления переходного периода после Brexit.

Поправки в законопроект о Brexit, который должен состояться до истечения грядущего января, предполагают, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года и не будет продлеваться вне зависимости от итогов переговоров с ЕС. Джонсон во вторник проводит первое совещание кабинета министров после выборов, на которых Консервативная партия одержала феноменальную победу.

"Опасения по поводу проведения Brexit без соглашения в конце переходного периода усиливают давление на фунт", — цитирует агентство Франс Пресс слова валютного аналитика Caxton Майкла Брауна (Michael Brown).

Рынки также ожидают заседания двух крупных мировых центробанков — британского и японского. Аналитики прогнозируют, что регуляторы в четверг сохранят ключевые ставки на текущих уровнях в 0,75% и минус 0,1% соответственно. Ранее в декабре свои учётные ставки сохранили и регуляторы в США и еврозоне.