МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли сессию на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,87%, до 7,2 доллара, "Новатэка" — на 0,1%, до 204,2 доллара, "Лукойла" — на 0,91%, до 100 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,65%, до 8,03 доллара, "Газпром нефти" — на 2,1%, до 34,1 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опустилась на 0,6%, до 31,3 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 0,95%, до 14,9 доллара, НЛМК — на 0,36%, до 22,32 доллара.

Бумаги ВТБ потеряли в стоимости 0,14%, достигнув 1,48 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,26%, до 15,54 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 0,49%, до 20,7 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,62%, до 4,83 доллара, стоимость бумаг "Магнита" — опустилась на 0,73%, до 11,48 доллара. Бумаги "Ленты" опустились в цене на 0,32%, до 3,14 доллара.