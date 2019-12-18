МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Председатель совета директоров Qiwi Борис Ким 15 января сменит Сергея Солонина на посту генерального директора, Солонин останется членом совета директоров, говорится в сообщении компании.

"C 15 января 2020 года Борис Ким, сооснователь компании и председатель совета директоров с 2013 года, займет позицию генерального директора вслед за уходом с должности Сергея Солонина, который занимал ее с 2012 года. Господин Солонин останется членом совета директоров и займет должность исполнительного председателя совета", — сказано в сообщении.

На этой должности Солонин продолжит активно участвовать в управлении компанией, сосредоточит усилия на долгосрочной стратегии Qiwi, включая развитие новых бизнес-моделей.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платёжных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме. Сеть Qiwi включает свыше 22,3 миллиона виртуальных кошельков и более чем 136 тысяч терминалов и точек приема платежей.