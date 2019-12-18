МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Курс евро утром в среду слабо снижается в ожидании статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.41 мск курс евро к доллару снижается до 1,1133 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1149 доллара, курс фунта стерлингов — до 1,3104 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3128 доллара, курс доллара к иене снижается и составляет 109,45 против уровня предыдущего закрытия в 109,47 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,12%, до 97,34 пункта.

Валютные рынки в целом показывают слабую динамику в ожидании статистики из еврозоны. Инвесторы ждут данные об индексе делового климата в Германии. Аналитики прогнозируют рост показателя за декабрь до 95,5 пункта с 95 пунктов месяцем ранее.

Кроме того, позднее в среду европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные годовой инфляции в еврозоне. Ожидается, что в ноябре, по окончательной оценке, показатель в регионе составил 1%, что соответствует предварительной оценке.

Тем временем фунт дешевеет поскольку установление британским правительством нового срока Brexit вновь вызвало опасения по поводу хаотичного выхода страны из Европейского союза. Поправки в законопроект о Brexit, который должен состояться до истечения грядущего января, предполагают, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года и не будет продлеваться вне зависимости от итогов переговоров с ЕС.

"Люди рассчитывали на очень плавное развитие событий в течение 2020 года. Однако это вернуло нас к реальности. Если вы думали, что Brexit был решен, и в дальнейшем все пойдет гладко, то это не совсем так ", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Pepperstone Group Криса Вестона (Chris Weston).