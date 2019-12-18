МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 29,483 миллиарда рублей при спросе в 41,691 миллиарда, сообщается на сайте министерства.

Цена отсечения составила 112,6115% от номинала, средневзвешенная цена — 112,7202% номинала. Доходность по цене отсечения — 6,64% годовых. Выручка от размещения — 33,668 миллиарда рублей.

Ранее в среду Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 26,725 миллиарда рублей при спросе в 49,273 миллиарда.

В целом в текущем квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.