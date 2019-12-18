МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду поднимаются, оставаясь у рекордных уровней, ситуация вокруг торговли США и Китая продолжает поддерживать настроения трейдеров, при этом акции FedEx дешевеют на 9,4% после ухудшения прогноза по прибыли, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.56 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,11%, до 28297,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,07%, до 8829,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 3194,32 пункта.

Ослабление напряженности вокруг торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином продолжает поддерживать мировые фондовые рынки. В прошлое воскресенье должно было состояться очередное повышение американских пошлин на импорт ряда китайских товаров, однако сторонам удалось договориться: США и КНР успели согласовать текст первой части торгового соглашения.

Рекордный рост индексов происходит на фоне ожидания финального голосования палаты представителей конгресса США по импичменту президенту Дональду Трампу. Трампа обвиняют в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. Для импичмента в палате представителей требуется простое большинство голосов. Как ожидается, за импичмент проголосует почти весь состав демократического большинства. Никто из республиканцев пока что не высказал намерения голосовать за импичмент своему однопартийцу Трампу.

"Несомненно, республиканцы останутся лояльны президенту, и процесс импичмента, как ожидается, не вызовет сильной реакции на рынках", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).

Акции логистической компании FedEx при этом теряют 9,4% стоимости после того, как компания ухудшила прогноз по прибыли на 2019-2020 финансовый год. В своей финансовой отчетности компания также сообщила о снижении в годовом выражении как выручки, так и чистой прибыли за второй квартал текущего финансового года.