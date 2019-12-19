МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 20 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 0,4% 0,5%
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 4,2%

 

 
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (январь) 9,7 9,8
10:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (ноябрь) 0,2% 0,3%
12:30 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (3кв2019) -0,4% 0,0%
12:30 GBP Великобритания — Баланс счета текущих операций (3кв2019) -25,2 млрд ф.ст. -16 млрд ф.ст.
12:30 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (3кв2019) 1% 1%
12:30 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (3кв2019) 0,3% 0,3%
12:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 41,2 тыс

 

 
14:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела

 

 

 

 
16:30 USD США — ВВП (кв/кв) (3кв2019) 2,1% 2,1%
16:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2019) 1,7% 1,8%
16:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь) 0,2% 0,3%
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (октябрь) 0,2% 0,1%
16:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) -0,1% 0,5%
18:00 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (ноябрь) 0,1% 0,1%
18:00 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (ноябрь) 1,6% 1,6%
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь) 88,9 89,7
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь) 99,2 99,2
18:00 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (ноябрь) 0,2%

 

 
18:00 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (ноябрь) 1,3

 

 
18:00 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (ноябрь) 0,3% 0,4%
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 667

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 799

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -22,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 495,5 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 270,9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 12,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -18,7 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -36,8 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -39,6 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 27,2 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -67,6 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Газпром — начало поставки газа в Китай по проекту "Сила Сибири"

 

 

 

 

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 03.12.2019) 95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018 192 (1П2019) — див-д 2019

 

 

 RUB НЛМК — ВОСА (реестр закрыт 25.11.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (1П2018) + 6,04 (9м2018) + 5,8 (фин) — див-д 2018 7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB Яндекс — ВОСА — (реестр закрыт 22.11.2019, изменения в структуре корпоративного управления — создание Фонда общественных интересов /Public Interests Foundation/)

 

 

 

 

 

 

 RUB Интер РАО — СД (программа инновационного развития компании на период 2020-2024 с перспективой до 2029)

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром нефть — СД (проекты инвестпрограммы и бюджета на 2020 и прогноз по 2022)

 

 

 

 