МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота немного подрастает в четверг вечером на фоне политической неопределенности в США в связи с усилившейся возможностью объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.18 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,95 доллара, или на 0,06%, до 1479,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет при этом на 0,01%, до 17,047 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое считается надежным активом, растет на фоне сообщения о том, что палата представителей США, в которой большинство принадлежит демократам, ранее в четверг проголосовала за импичмент Трампу, формально обвинив его в злоупотреблении властью.

Теперь дело переходит в сенат. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов.

Инвесторы также обратили внимание на статданные. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в Штатах за минувшую неделю уменьшилось слабее прогноза аналитиков, на 18 тысяч, до 234 тысяч. Прогнозировалось уменьшение до 225 тысяч.

Кроме того, количество продаж жилья на вторичном рынке США в ноябре снизилось на 1,7% по сравнению с показателем октября — до 5,35 миллиона. Эксперты ожидали снижения числа таких сделок только на 0,2%.