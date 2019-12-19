МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг продолжают оставаться у рекордных уровней, при этом трейдеры игнорируют новости вокруг процесса импичмента американскому президенту Дональду Трампу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,25%, до 28309,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,28%, до 8852,48 пункта, в ходе торгов показатель обновил исторический рекорд. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,18%, до 3197 пунктов.

На днях эти индексы обновили исторические рекорды после того, как США и Китай объявили о согласовании текста первой части торгового соглашения, которое может знаменовать прекращение разворачивавшейся в последние месяцы "торговой войны" между сторонами. Теперь инвесторы ожидают деталей.

Трейдеры при этом игнорируют ситуацию вокруг импичмента Трампу. В ночь на четверг палата представителей конгресса проголосовала за импичмент, обвинив президента в злоупотреблении властью. Теперь дело переходит в сенат — для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Однако республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу, похоже, не намерено.

"Я на это не обратил внимания. Если бы было похоже, что сенат собирается признать его виновным, тогда бы история была другой", — приводит агентство Рейтер мнение старшего инвестиционного стратега Slate Stone Wealth LLC в Нью-Йорке Роберта Павлика (Robert Pavlik).

Участники торгов также оценивают макростатистику. Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 14 декабря уменьшилось на 18 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 234 тысячи, что оказалось больше ожидаемых 225 тысяч. При этом сильнее ожиданий сократилось количество продаж жилья на вторичном рынке в ноябре — на 1,7% при прогнозе снижения только на 0,2%.