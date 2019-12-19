МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается в четверг вечером после решения центробанка Великобритании оставить монетарную политику без изменений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.58 мск курс фунта стерлингов опускался к доллару до 1,303 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3076 доллара.

Курс доллара к иене снижался до 109,3 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,53 иены, курс евро к доллару рос до 1,1116 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1111 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,06%, до 97,46 пункта.

Ранее в четверг Банк Англии ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне в 0,75% и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Регулятор отметил, что в случае, если глобальные и внутренние риски не оправдаются, а экономика страны продолжит укрепляться согласно прогнозам, ЦБ допускает ужесточение монетарной политики.

Банк Японии в четверг также сохранил процентную ставку, показатель остался на отрицательном уровне в минус 0,1%. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.