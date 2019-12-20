МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику на новостях о торговле США и КНР и статистике из Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,19% — до 3022,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1713,27 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,37%, до 27902,68 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,25%, до 2201,97 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,02%, до 23860,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,15%, до 6822,8 пункта.

В центре внимания инвесторов в пятницу новости о торговом соглашении между США и КНР. Настроения рынков улучшились после того, как глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты и Китай подпишут соглашение по первой части торговой сделки в начале января. Мнучин сказал, что соглашение было полностью закончено и сейчас находится в процессе технической доработки.

"Соглашение о первой фазе сделки между США и Китаем устранило довольно много неопределенностей в прогнозе на 2020 год", — сказал агентству Франс Пресс рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes).

На индексы также оказала влияние статистика из Японии. Так, инфляция в стране в ноябре ожидаемо ускорилась до 0,5% в годовом выражении.