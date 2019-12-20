МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно негативной динамикой, поскольку трейдеры фиксируют прибыль и закрывают "длинные" позиции с приближением рождественских праздников, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,4%, до 3004,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,74%, до 1700,29 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — вырос на 0,25%, до 27871,35 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,35% — до 2204,18 пункта, японский Nikkei 225 — опустился на 0,2%, до 23816,63 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,25% — до 6816,3 пункта.

Аналитики отмечают, что инвесторы начинают корректировать свои позиции в преддверии новогодних каникул, что оказывает дополнительное давление на рынок.

"Объемы торгов низкие, поскольку многие инвесторы воздерживались от действий на рынке на фоне праздничного настроения", — сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).

В то же время поддержку настроениям участников торгов оказало заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что Вашингтон и Пекин подпишут соглашение по первой части торговой сделки в начале января. Мнучин сказал, что соглашение было полностью закончено и сейчас находится в процессе технической доработки.