МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу стабилен к другим основным мировым валютам в ожидании статданных из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.36 мск курс евро к доллару снижается до 1,1117 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1120 доллара, курс доллара к иене опускается до 109,34 против уровня предыдущего закрытия в 109,37 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,02%, до 97,4 пункта.

Позднее в пятницу Бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по росту ВВП страны в третьем квартале. Аналитики ожидают, что рост, по окончательной оценке, составил 2,1% в годовом выражении.

При этом давление на курс евро оказывает опубликованная ранее в пятницу статистика. Так, индекс доверия потребителей к экономике Германии в январе неожиданно понизился до 9,6 пункта. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 9,8 пункта.

Инвесторы также продолжают следить за развитием торговых отношений США и КНР. Настроения рынков улучшились после того, как глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что Штаты и Китай подпишут соглашение по первой части торговой сделки в начале января. Мнучин сказал, что соглашение было полностью закончено и сейчас находится в процессе технической доработки.