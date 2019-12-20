МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы растут в пятницу вслед за подъемом на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.44 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,12% — до 7583,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,16%, до 5981,91 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,29%, до 13250,7 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на то, что ведущие фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг, оставаясь таким образом в районе рекордно высоких отметок. Такая динамика была связана с ослаблением опасений вокруг торговых отношений между США и КНР. Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в четверг, что первая фаза торгового соглашения может быть подписана в начале января.

Кроме того, трейдеры ждут политических новостей из Великобритании. Правительство страны внесло в четверг в парламент законопроект о Brexit, который начнет рассматриваться в пятницу. В уже давно известном документе появился пункт, законодательно запрещающий перенос завершения переходного периода после Brexit с конца 2020 года на более поздний срок.

"Главными темами 2019 года стали торговая война между США и Китаем и Brexit", — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden). Эксперт полагает, что обеспокоенность по этим темам в краткосрочной перспективе немного ослабла.

Кроме того, рынки порадовала статистика из Великобритании, согласно которой ВВП страны в третьем квартале вырос на 1,1% в годовом выражении, что оказалось лучше прогноза и предварительной оценки.