МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российская валюта ощутимо прибавляет против доллара и евро днем на фоне высокого спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках.

Курс рубля обновляет максимумы с весны прошлого года против евро и с лета прошлого года против доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.53 мск снижался на 39 копеек, до 62,02 рубля, курс евро — на 61 копейку, до уровня 68,80 рубля, следует из данных Московской биржи.

Доллар уже опускался в пятницу до 62,0125 рубля, евро — до 68,79 рубля.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА МИРОВОЙ ТРЕНД И НАЛОГИ

Рубль днем ощутимо повышается против доллара и евро на фоне аппетита к риску на мировых площадках.

Так, мировые биржевые индексы и фондовые фьючерсы днем преимущественно повышаются на 0,1-0,6%. Такая динамика была связана с ослаблением опасений вокруг торговых отношений между США и КНР. Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в четверг, что первая фаза торгового соглашения может быть подписана в начале января.

Рынок нефти, хотя и корректируется вниз (-0,5% до 66,2 доллара за баррель), но удерживается выше уровня 66 долларов за баррель марки Brent — около максимума с середины сентября.

Помимо прогресса в торговых сделках, сокращение запасов нефти в США также способствует поддержанию цен на нефть около 3-месячных максимумов. Данные минэнерго США показали, что за прошлую неделю запасы сырья в стране сократились на 1,1 миллиона баррелей.

Кроме того, приближение пика налогового периода декабря (на прошлой неделе) добавляет поддержки рублю, поскольку банки перечислят в бюджет более 1,5 триллиона рублей, оценил Роман Наумов из BCS Global Markets.

На таком фоне доллар и евро днем снижаются к рублю на 0,5-0,8%. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного выше уровня 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Давление на валютную пару USD/RUB оказывает и избыток позиций тех участников рынка, кто ставил на девальвацию рубля и ошибся, говорит Михаил Зельцер из компании "БКС брокер".

"Они попросту вынуждены фиксировать убытки, увеличивая своими действиями спрос на рубли. Немаловажным фактором силы рубля служит налоговый период. В случае закрепления доллара ниже уровня 62,2 рубля, доллар может опуститься к 61,6 рубля и даже к 60 рублям. Однако круглая отметка — это вопрос скорее будущего года и то при условии ослабления санкционных рисков", — оценил он.

Поддержку российской валюте продолжат оказывать приближающиеся масштабные налоговые выплаты: только в следующую среду в бюджет поступят НДС, НДПИ и акцизы (около 1,1 триллиона рублей), говорит Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Мы не видим потенциала для существенного укрепления рубля с текущих уровней. При этом на фоне повышенного спроса на рубли из-за налогов и постепенного снижения торговой активности коррекция рубля вниз, если и будет, то ограниченной", — добавил он.

Рублю оказывает поддержку спрос со стороны экспортеров и нерезидентов в преддверии налоговых и дивидендных выплат, оценивает Юрий Попов из Sberbank Investment Research. Сегодня ожидается укрепление российской валюты до уровня 62 рубля за доллар, оценил он.