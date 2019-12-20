События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 декабря
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 23 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (ноябрь)
|0,1%
|0,3%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,1%
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (ноябрь)
|-0,7%
|-0,8%
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (ноябрь)
|733 тыс
|728 тыс
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15:00
|RUB
|ЦБ — Публикация доклада Банка России о денежно-кредитной политике
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|RUB
|Мостотрест — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 12.12.2019)
|0 — див-д 2018
|11,29 (9м2019) — див-д 2019
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|RUB
|Татнефть — СД (вопрос о составе правления ПАО)
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|RUB
|Транснефть — СД (результаты инвентаризации нефти в организациях системы Транснефть)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191220/830720165.html