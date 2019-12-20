МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 23 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (ноябрь) 0,1% 0,3%
16:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (октябрь) 0,1% 0,1%
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (ноябрь) -0,7% -0,8%
18:00 USD США — Продажи нового жилья (ноябрь) 733 тыс 728 тыс

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15:00 RUB ЦБ — Публикация доклада Банка России о денежно-кредитной политике

 

 

 

 

 

 

 RUB Мостотрест — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 12.12.2019) 0 — див-д 2018 11,29 (9м2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Татнефть — СД (вопрос о составе правления ПАО)

 

 

 

 

 

 

 RUB Транснефть — СД (результаты инвентаризации нефти в организациях системы Транснефть)

 

 

 

 