МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть умеренно снижаются в понедельник после трех недель роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2% — до 65,94 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,38%, до 60,21 доллара за баррель.

В предыдущие три недели нефть дорожала на ослаблении опасений за перспективы торговых отношений США и Китая. Перед рождественскими праздниками инвесторы фиксируют прибыль.

При этом негативную динамику цен сдерживают торговые новости. Так, комитет по тарифам Госсовета КНР объявил в понедельник, что Китай с 1 января 2020 года снизит импортные пошлины более чем на 850 наименований товаров.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в субботу подтвердил, что торговое соглашение с Китаем будет подписано в ближайшее время.

"Нефтяной рынок продолжит извлекать выгоду из позитивных изменений в торговых отношениях между США и Китаем", — сказал агентству Рейтер рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes).