МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром стабилен к другим основным мировым валютам, поскольку ослабление торговых рисков и хорошая статистика из США позитивно влияет на настроения инвесторов на фоне приближающихся рождественских праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 мск курс евро к доллару незначительно растет до 1,1079 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1078 доллара. Курс доллара к иене слабо снижается до 109,43 иены против уровня предыдущего закрытия в 109,44 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,03%, до 97,66 пункта.

Статистика из США, опубликованная в пятницу, показала, что экономика страны сохраняет умеренные темпы роста. Так, окончательная оценка роста ВВП страны за третий квартал осталась на уровне в 2,1%, а потребительские доходы в ноябре увеличились на 0,5% по сравнению с октябрем, хотя ожидался рост на 0,3%.

"Экономика США, по-видимому, перестала замедляться. Нет никаких признаков того, что она столкнется с рецессией", — прокомментировала агентству Рейтер экономист Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера (Ayako Sera).

Кроме того, курс доллара поддерживается оптимизмом по поводу торговых отношений США и КНР. Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин объявили о заключении первой фазы торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп в субботу подтвердил, что торговое соглашение будет подписано в ближайшее время.