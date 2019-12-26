МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг положительной динамикой из-за ослабления опасений за перспективы торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,9%, до 3007,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,7%, до 1709,45 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,6%, до 23924,92 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,36%, до 2197,93 пункта.

В то же время биржи Австралии и Гонконга оставались закрытыми в связи с рождественскими праздниками. По итогам вторника гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,15%, до 27864,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,13% — до 6794,2 пункта.

Азиатские рынки в четверг сохраняли положительную динамику, отмечавшуюся перед католическим Рождеством на фоне торговых заявлений президента США Дональда Трампа. В конце прошлой неделе он сказал о том, что торговое соглашение с Китаем будет подписано в ближайшее время. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал в среду, что делегации стран поддерживают тесный контакт по вопросу подписания первой части торгового соглашения.

"Несмотря на обеспокоенность относительно риска рецессии, торговую войну и политическую напряженность, инвесторы получили свой "рождественский пирог" в этом году", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес.