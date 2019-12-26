МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг демонстрируют положительную динамику на фоне позитивных статданных из США и оптимизме в торговле с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.50 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) растет на 0,21%, до 28574,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,33%, до 8982,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,25% до 3230,98 пункта.

Инвесторы торгуются с оптимизмом после выхода положительной макростатистики из США. Так, число заявок на пособие по безработице в стране уменьшилось до 222 тысяч, что оказалось сильнее прогноза аналитиков, ожидающих уменьшения только до 224 тысяч с показателя прошлой недели.

Кроме того, оптимизма рынкам добавляют последние новости о торговле США и КНР. В среду МИД КНР сообщило, что делегации двух стран поддерживают тесный контакт по вопросу подписания первой части торгового соглашения. Ведомство отметило, что лидеры Китая и США на днях провели телефонный разговор, обсудив вопросы первой фазы сделки.

При этом объем торгов остается небольшим в связи с рождественскими праздниками.

"Похоже, у всех было хорошее Рождество, и это сказывается на сегодняшних акциях", — цитирует агентство Рейтер слова старшего инвестиционного менеджера Bokeh Capital Partners Ким Форрест (Kim Forrest).