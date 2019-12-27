МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу после статистики из Китая, которая помогает ослабить опасения за вторую по величине мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,85% — до 3032,81 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,55%, до 1718,91 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,18%, до 28193,4 пункта. Южнокорейский KOSPI повышался на 0,6%, до 2210,98 пункта, японский индекс Nikkei 225 опускался на 0,04%, до 23916,24 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,36% — до 6818,7 пункта.

В пятницу в Китае была опубликована статистика, согласно которой прибыль промышленных компаний страны в ноябре выросла на 5,4% в годовом выражении после снижения на 9,9% месяцем ранее.

"Если ослабление монетарной политики или восстановление экономики (КНР — ред.) превзойдут ожидания рынка, акции финансового сектора и рынка недвижимости могут привести к дальнейшему ралли на рынке", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Yuekai Securities.

Кроме того, инвесторы в Азии обратили внимание на то, что биржи США выросли по итогам четверга на внутренней статистике и оптимизме вокруг торговых отношений с Китаем.