МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в пятницу, поскольку трейдеры активно закрывают "короткие" позиции с приближением нового года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.02 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1139 доллара за евро с 1,1096 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене снижался до 109,47 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,63 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,25%, до 97,42 пункта.

Как сказали агентству Рейтер аналитики, трейдеры покупают евро в паре с долларом, закрывая "короткие" позиции по единой европейской валюте, а сниженный объем ликвидности на валютном рынке приводит к более выраженной динамике.

"Я вижу укрепление евро. Очень негативное отношение к единой европейской валюте преобладало в 2019 году, и сейчас оно исчерпало себя. В этот период низкой ликвидности все больше людей склонны закрывать эти "короткие" позиции", — сказал агентству аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтманн (Ulrich Leuchtmann). Он добавил, что такая краткосрочная тенденция, вероятно, сохранится и на следующей неделе, "поскольку приближается конец десятилетия".