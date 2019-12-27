27 дек — Dow Jones. Мировые фондовые рынки сегодня повышаются при невысоком объеме торгов. Американские индексы рынка акций вчера обновили исторические максимумы благодаря высоким праздничным продажам в розничных сетях и ослаблению внешнеторговой напряженности.

Европейские фондовые индексы умеренно повысились, Stoxx Europe 600 набрал 0,3%. На азиатских рынках акций динамика была неоднородной.

"Сегодня внимание будет приковано к движению американских индексов, – говорит старший инвестиционный управляющий Aberdeen Standard Investments Джеймс Этей. – Широкий рынок акций вторит их динамике, игнорировать происходящее на фондовых биржах США очень трудно".

Гонконгский индекс Hang Seng после двухдневного перерыва вырос на 1,3%, что стало его лучшим результатом более чем за пять месяцев. Южнокорейский Kospi поднялся на 0,3%. Японский ­Nikkei под давлением акций горнодобывающих и продовольственных компаний опустился на 0,4%.

"Рыночные настроения в преддверии Рождества были позитивными, и пока ничто их не изменило, – комментирует аналитик UniCredit Лука Каццулани. – При таком календаре объем торгов в конце года окажется еще ниже обычного, так как торговых дней очень мало. Большинство трейдеров, особенно в Европе, возьмут отпуск".

Фьючерсы на американские фондовые индексы слегка повысились. Вчера ведущие индикаторы фондового рынка США обновили исторические максимумы благодаря высоким розничным продажам в праздничный сезон. Nasdaq Composite вчера впервые поднялся выше 9000 пунктов, сегодня фьючерсы на этот индекс подросли на 0,4%. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average поднялись на 0,3%, на S&P 500 – на 0,2%.

Гигант интернет-торговли Amazon заявил, что провел лучший праздничный сезон в своей истории. Он продал миллиарды товаров, в том числе десятки миллионов устройств под собственным брендом.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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