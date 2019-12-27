МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в пятницу растут на фоне отсутствия рисков для мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.50 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) растет на 0,19%, до 28675,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 9023,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07% до 3242,1 пункта.

На рождественской неделе в отсутствие новостей объём торгов остается небольшим. Однако инвесторы с оптимизмом следят за развитием торгового конфликта США и Китая. В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем будет подписано в ближайшее время. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал в среду, что делегации стран поддерживают тесный контакт по вопросу подписания первой части торгового соглашения.

"В связи с тем, что торговое соглашение теперь в центре внимания, давление на мировую экономику должно ослабнуть…. Это исключит вероятность глобальной рецессии", — приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питера Кардильо.

Кроме того, снижению беспокойства за состояние мировой экономики способствовали статданные из Китая. В пятницу была опубликована статистика, согласно которой прибыль промышленных компаний страны в ноябре выросла на 5,4% в годовом выражении после снижения на 9,9% месяцем ранее.