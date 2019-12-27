МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги в пятницу ростом на фоне уменьшения опасений за глобальный экономический рост, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс FTSE 100 увеличился на 0,17%, до 7645,43 пункта, французский CAC 40 — на 0,13%, до 6037,39 пункта, немецкий DAX — на 0,25% до 13334,34 пункта.

В первый день торгов после католического Рождества инвесторы отыгрывали оптимизм вокруг перспектив мировой экономики. Аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что сейчас множество хороших новостей поддерживают мировые рынки.

В то время как торговые обороты остаются низкими, рынки с оптимизмом ждут дальнейших новостей о развитии торговых отношений между США и Китаем. В среду китайская сторона сообщила, что лидеры двух стран обсудили по телефону вопросы первой части торгового соглашения. Ожидается, что документ будет подписан в начале января, что может позитивно сказаться на всей мировой экономике.

Трейдеры также с оптимизмом встретили статистику из Китая. Так, прибыль промышленных компаний страны в ноябре выросла на 5,4% в годовом выражении после снижения на 9,9% месяцем ранее.