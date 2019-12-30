МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику в отсутствие новых рисков для мировой экономики и в ожидании новогодних праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,03% — до 3035,4 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,73%, до 1710,39 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,49%, до 28364,65 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,19% — до 2200,05 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,68%, до 23674,43 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,25%, до 6804,9 пункта.

В период между рождественскими и новогодними праздниками, когда объем торгов снижен, инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов и фиксировать прибыль.

"В целом в Азии картина представляет собой закрытие позиций и фиксирование прибыли. Инвесторы предпочитают подождать до следующей недели и тогда начать первые торги в новом десятилетии", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

Ослабление беспокойства за мировую экономику на фоне снижения торговой напряженности между США и Китаем поддерживает рост азиатских индексов. Инвесторы с оптимизмом ждут подписания первой фазы торгового соглашения в начале января.