События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 декабря
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 30 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|-1,9%
|1%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (г/г)
|0,4%
|
|11:00
|EUR
|Испания — ВВП Испании (кв/кв) (3кв2019)
|0,4%
|0,4%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь)
|0,5%
|1%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
|41,2 тыс
|
|13:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|1,29%
|
|16:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (ноябрь)
|-66,53 млрд долл
|-68,75 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (ноябрь)
|0,7%
|
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (декабрь)
|46,3
|47,9
|18:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (ноябрь)
|-1,7%
|1,5%
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-22,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|536,4 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|286,3 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|12,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-18,7 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-36,8 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-47,8 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|27,2 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-67,6 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (декабрь)
|45,6
|47,5
|
|RUB
|Татнефть — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 19.12.2019)
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|40,11 (1П2019) + 24,36 (9м2019) (ао, ап) — див-д 2019
|
|RUB
|МТС — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018
|8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.01.2020) — див-д 2019
|
|RUB
|ФСК ЕЭС — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019)
|0,016042926012 — див-д 2018
|0,00880960765 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.01.2020) — див-д 2019
|
|RUB
|ФосАгро — реестр для ВОСА (24.01.2020, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018
|72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.02.2020) — див-д 2019
|
|RUB
|ТрансКонтейнер — СД (о внесении изменений в положение о мотивации труда менеджмента)
|
|
|
|RUB
|МОЭСК — СД (о подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020)
|
|
https://1prime.ru/Financial_market/20191230/830752631.html