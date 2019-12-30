МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к мировым валютам в понедельник днем в ожидании новостей относительно грядущего подписания торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 мск курс доллара к иене снижался до 109,16 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,41 иены за доллар. Курс евро к доллару рос до 1,1193 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1175 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 96,85 пункта.

Рынки продолжают ждать подписания торгового соглашения между США и Китаем. На минувшей неделе китайская сторона сообщила, что лидеры двух стран обсудили по телефону вопросы первой части торгового соглашения. Ожидается, что документ будет подписан в начале января, что может позитивно сказаться на всей мировой экономике.

В то же время объем торгов на валютном рынке остается сниженным после католического Рождества с приближением новогодних праздников. Во вторник часть мировых рынков уже будут закрыты, а некоторые закончат работу раньше обычного.

"Что действительно заметно, так это узкий диапазон курсов валют в течение года", — сказал агентству Рейтер старший стратег ACLS Global Маршалл Джиттлер (Marshall Gittler). Эксперт также отметил, что ожидаемое окончание торговой войны между США и Китаем должно привести к восстановлению мировой экономики в целом.