МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Курс рубля растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и уплаты налога на прибыль российскими компаниями, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.56 мск понедельника снижался на 29 копеек — до 61,74 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 69,11 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,43% — до 67,16 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Курс рубля в утренние часы после разнонаправленной динамики перешел к росту к доллару и евро.

Рубль днем укрепляется сильнее к доллару, чем к евро на фоне роста европейской валюты на рынке форекс. К текущему моменту курс рубля к доллару поднимается примерно на 0,4%, к евро – на 0,05%. Евро растет к доллару на 0,12% — до 1,119 доллара.

"В финальный день биржевых валютных торгов на локальном рынке рубль остается в районе максимумов года. Нефть продолжает рост, внешние рынки в вялом, но позитивном расположении", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

"Укрепление российской валюты наблюдается на фоне того, как доллар США сдает позиции по отношению к корзине мировых резервных валют – индекс DXY (индекс доллара – ред.) опустился ниже 96,5. На стороне рублевого актива также продолжает играть повышенная ценовая конъюнктура в нефти, которую в свою очередь поддержали пятничные данные минэнерго США о сокращении недельных запасов сырья на 5,5 миллиона баррелей, что в несколько раз превзошло ожидания аналитиков", — комментирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Вместе с тем, высоким остается и спрос на рублевый долг – российский индекс гособлигаций удерживается вблизи своих максимумов, добавляет аналитик.

На глобальных площадках сохраняются умеренно оптимистичные настроения в условиях пониженной торговой активности в конце 2019 года, отмечают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова.

"В условиях отсутствия значимых данных и экономических новостей ожидания скорого подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем поддерживают оптимизм на площадках. Сегодня день по-прежнему не богат на события. Внимание могут привлечь разве что второстепенные данные по американской экономике: в вечерние часы будет опубликован индекс деловой активности (PMI) в Чикаго и индекс деловой активности от ФРБ Далласа", — добавляют они.

В понедельник в РФ уплачивается налог на прибыль, что локально может выступать на стороне рубля, также отмечают аналитики.

ПРОГНОЗЫ

По оценкам Сергей Дейнека из "БКС Премьер", доллар в течение понедельника будет торговаться в диапазоне 61,7-62,4 рубля.

Кочетков из МТС Банка ожидает, что доллар закроет последние в этом году торги на уровне 61,5-62 рубля, а евро — 69-69,5 рубля.

"В целом же на рынке отсутствуют значимые события, способные заметно изменить конъюнктуру валютного рынка", — говорят Жирнов и Евдокимова из Нордеа-банка.