МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 31 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 JPY Япония — Биржевые каникулы

 

 

 

 

 

 

 EUR Германия, Италия — Канун Нового года — выходной день

 

 

 

 

 

 

 GBP Великобритания — Канун Нового года — раннее закрытие торгов /в 12:30/

 

 

 

 

 

 

 EUR Франция — Канун Нового года — раннее закрытие торгов /в 14:05/

 

 

 

 

 

 

 AUD Австралия — Последний день года — раннее закрытие торгов /в 14:10/

 

 

 

 
4:00 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (декабрь) 53,7

 

 
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 50,2 50,1
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (декабрь) 54,4

 

 
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) 2,1% 2,2%
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (декабрь) 46,3

 

 
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (декабрь) 125,5 128,2

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Московская биржа — торги не проводятся

 

 

 

 
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь) 55,6

 

 

 

 

 RUB МОЭСК — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019) 0,059 — див-д 2018 0,04237 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Волги — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019) 0,01318622 — див-д 2018 0,0053946 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Северо-Запада — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019) 0,003985 — див-д 2018 0,0019999807 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Сибири — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019) 0,00102 (ао, ап) — див-д 2018 0,002917 (9м2019, ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Урала — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019) 0,003 — див-д 2018 0,0032 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Центра и Приволжья — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019) 0,040746 — див-д 2018 0,0163239 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — ВОСА (реестр закрыт 09.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 17,75 (9м2018) + 6,96 (фин) — див-д 2018 6,36 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (стратегия развития компании)

 

 

 

 

 