События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 декабря
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 31 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|JPY
|Япония — Биржевые каникулы
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|EUR
|Германия, Италия — Канун Нового года — выходной день
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|GBP
|Великобритания — Канун Нового года — раннее закрытие торгов /в 12:30/
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|EUR
|Франция — Канун Нового года — раннее закрытие торгов /в 14:05/
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|AUD
|Австралия — Последний день года — раннее закрытие торгов /в 14:10/
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|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (декабрь)
|53,7
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|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|50,2
|50,1
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (декабрь)
|54,4
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|17:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г)
|2,1%
|2,2%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (декабрь)
|46,3
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|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (декабрь)
|125,5
|128,2
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская биржа — торги не проводятся
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|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь)
|55,6
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|RUB
|МОЭСК — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019)
|0,059 — див-д 2018
|0,04237 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019
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|RUB
|МРСК Волги — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019)
|0,01318622 — див-д 2018
|0,0053946 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019
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|RUB
|МРСК Северо-Запада — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019)
|0,003985 — див-д 2018
|0,0019999807 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019
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|RUB
|МРСК Сибири — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019)
|0,00102 (ао, ап) — див-д 2018
|0,002917 (9м2019, ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019
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|RUB
|МРСК Урала — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019)
|0,003 — див-д 2018
|0,0032 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019
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|RUB
|МРСК Центра и Приволжья — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019)
|0,040746 — див-д 2018
|0,0163239 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.01.2020) — див-д 2019
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|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — ВОСА (реестр закрыт 09.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|17,75 (9м2018) + 6,96 (фин) — див-д 2018
|6,36 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.01.2020) — див-д 2019
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|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (стратегия развития компании)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191230/830753976.html