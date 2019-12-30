МОСКВА, 30 дек — Dow Jones. В самом конце года команда Barron's решила сделать обзоры на все 30 компонентов DJIA: начать с акций с худшей динамикой – Walgreens Boots Alliance – и постепенно дойти до самых успешных – Apple. До завершения последней сессии года рейтинг еще может поменяться, но то, что стоит за самими акциями, вряд ли изменится.

Мнение о переоцененности или недооцененности акций Johnson & Johnson в 2019 году зависит преимущественно от ответа на следующий вопрос: насколько важно то количество судебных исков, с которыми компания сталкивается из-за своих продуктов?

Акции Johnson & Johnson завершают 2019 год с повышением на 13%, потеряв 7,6% в 2018 году. Таким образом, в 2019 году акции компании отстали от индекса S&P 500, который вырос на 29%, а также от сектора здравоохранения S&P 500, прибавившего 19% на конец года.

Как и в 2018 году, темой года для Johnson & Johnson стали судебные разбирательства: из-за опиоидов, препарата "Риспердал" и детской присыпки. Согласно отчетам компании, более 100 000 истцов обвиняют ее в нанесении вреда здоровью.

В начале года Johnson & Johnson удивила инвесторов результатами лучше ожиданий за 1-й квартал, подчеркнув рост продаж своих фармацевтических продуктов. Однако летом началось громкое расследование по опиоидам, и акции компании упали и продолжили снижаться, когда Johnson & Johnson проиграла дело.

Судебный вердикт о выплате 8 млрд долларов по обязательствам, связанным с "Риспердалом", который, скорее всего, будет пересмотрен после апелляции, сильно ударил по цене акций компании в начале октября. Затем акции вновь упали в связи с отзывом десятков тысяч бутылочек с детской присыпкой Johnson & Johnson – после того, как Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США заявило, что обнаружило в одной из бутылочек следы асбеста. Позднее Johnson & Johnson заявила, что дополнительные тесты не выявили следов асбеста в этой бутылке, и обвинила подрядчика FDA в отклонении от стандартной практики. FDA настояло на правильности первоначального результата, заявив, что он "вызывает озабоченность".

Однако к концу этого года перспективы компании несколько улучшились. В середине октября компания заявила, что достигла принципиального соглашения о выплате 4 млрд долларов для урегулирования исков по опиоидным средствам. Соглашение с четырьмя генпрокурорами штатов, подавшими иски к компании, является лишь предварительным, и его судьба будет зависеть от того, подпишут ли его десятки других генпрокуроров и тысячи представителей местных властей. Исполнительный комитет, представляющий города и округа, вовлеченные в разбирательство, публично отверг предложение компании.

В декабре быки полагали, что рынок слишком обеспокоен претензиями к Johnson & Johnson. В заметке от 17 декабря аналитик Morgan Stanley Дэвид Льюис заявил, что пришло время для покупки акций.

"Принимая по внимание, что эти акции, похоже, оценены с учетом значительно больших юридических обязательств, чем предполагает наш вероятностный анализ, мы ожидаем, что бумаги J&J вновь станут защитными, что приведет к росту мультипликаторов и опережающей динамике в 2020 году", — отметил Льюис.

Согласно его собственным расчетам, взвешенные по вероятности совокупные юридические обязательства по опиоидам, тальку и "Риспердалу" с оставляют 14,4 млрд долларов за 10 лет. По мнению Льюиса, рынок учитывает в ценах юридические обязательства на сумму до 75 млрд долларов.

— Автор Josh Nathan-Kazis, josh.nathan-kazis@barrons.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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