МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в понедельник на внешнем позитиве и на фоне укрепления рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

При этом рублевый индекс Мосбиржи после небольшого снижения в начале торгов сумел не только выйти в плюс, но и обновить исторический максимум, поднявшись до 3058,07 пункта.

Долларовый индекс РТС также после небольшого снижения в начале торгов перешел к росту на фоне укрепления рубля к американской валюте и обновил максимум с февраля 2013 года.

Индекс Мосбиржи к 15.52 мск рос на 0,17%, до 3055,71 пункта, индекс РТС — на 0,4%, до 1555,62 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 14 копеек, до 61,9 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 69,26 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,66%, до 67,31 доллара за баррель.

Среднесрочный внешний информационный фон преимущественно позитивен, отмечает Александр Осин из ИК "Фридом Финанс".

Покупки на российском рынке акций носят выборочный характер, активность инвесторов ожидаемо невысока, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Внешний фон преимущественно позитивен, биржевые индексы в США остались вблизи рекордных уровней, ценовые уровни в нефти формируются выше 66 долларов после выхода данных Минэнерго США о сокращении запасов сырья на 5,5 миллиона баррелей за неделю, добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции банка "Санкт-Петербург" (5,01%), ЧТПЗ (4,02%), "Детского мира" (1,58%), бумаги Сбербанка (префы поднимаются на 1,2%, обыкновенные акции – на 1,33%), депозитарные расписки "Эн+ Групп" (1,14%), акции "МРСК Центра и Приволжья" (1,05%), "Юнипро" (1,05%), "Алросы" (1,04%) и акции АФК "Система" (1,02%).

Акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), головной компании группы Fesco, в ходе торгов понедельника падали на 7,4% — до 8,6 рубля. К текущему моменту акции компании снижаются на 4,96%.

"Акции низколиквидны, интерес к ним преимущественно спекулятивный. Они росли на ожиданиях смены собственника, но эти ожидания не реализовались, соответственно, акции корректируются", — комментирует падение акций ДВМП начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Как ранее в понедельник сообщила пресс-служба Fesco, совладелец этой российской транспортной группы Зиявудин Магомедов категорически не намерен продавать свою долю в компании. Транспортная группа со ссылкой на Магомедова отмечает, что акционер заинтересован в развитии актива, росте его рыночной стоимости и реализации цифровой стратегии, чтобы вывести группу на уровень флагмана российский и международной логистики.

Группа "Дело" интересуется покупкой транспортной группы Fesco, заявил 26 декабря владелец группы "Дело" Сергей Шишкарев в интервью газете "Коммерсант".

Зиявудин Магомедов, которому принадлежит 32,5% акций Fesco, и его брат Магомед находятся под арестом по обвинению в создании организованной преступной группы и мошенничестве.

Среди лидеров падения – акции ОВК (-1,72%), "Полюса" (-1,15%), "Русснефти" (-1,01%) и акции "Роснефти" (-0,88%).

ПРОГНОЗЫ

"Информация об изменении Народным Банком Китая расчетной базовой ставки для оценки стоимости банковских займов не только означает фактическое снижение основной ставки кредитов на рынке кредитования в 22 триллиона долларов (с 4,35% до 4,15%) но и свидетельствует в пользу прогнозов повышения монетизации экономики КНР, которая делает возможной либерализацию кредитного рынка", — говорит Осин из ИК "Фридом Финанс".

"Информация свидетельствует о потенциальном снижении рисков на развивающихся рынках в средне- и долгосрочном периоде", — считает он.

Несмотря на то что часть инвесторов предпочтет зафиксировать прибыль перед выходными, с технической точки зрения индексу Мосбиржи ничто не мешает завершить торговый день и 2019 год в зоне 3050-3055 пунктов, считает Бахтин из "БКС Премьер". Понедельник, 30 декабря – последний день торгов на фондовом рынке РФ в 2019 году.