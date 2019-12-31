МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Курс доллара снижается во вторник днем на уменьшении рисковых настроений перед праздниками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.18 мск курс доллара к иене снижался до 108,65 иены к уровню предыдущего закрытия в 108,86 иены за доллар. Курс евро к доллару растет до 1,1208 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1197 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,11%, до 96,64 пункта.

Объемы торгов на валютном рынке снижены перед праздниками. Во вторник мировые биржи закончат работу раньше обычного, а в среду будут закрыты в связи с празднованием Нового года.

Инвесторы отказываются от активной торговли, продолжая следить за торговыми отношениями США и Китая. Советник американского президента по торговой политике Питер Наварро в понедельник заявил, что первая фаза торгового соглашения может быть подписана на следующей неделе. Трейдеры ждут более конкретных новостей о дате и деталях сделки.