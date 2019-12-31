МОСКВА, 31 дек — Dow Jones. Торги на мировых фондовых рынках проходят разнонаправленно, а доллар продолжает снижаться. Инвесторы завершают этот год, который стал для многих рынков одним из лучших за последнее время.

Stoxx Europe 600 на момент написания обзора опустился на 0,1%, FTSE 100 потерял 0,3%. Акции автопроизводителя Renault подешевели на 0,9% после того, как ее бывший гендиректор Карлос Гон скрылся в Ливан, чтобы избежать следствия в Японии. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average набрали 0,1%.

"Несмотря на сложную макроэкономическую обстановку, этот год был крайне благоприятным для мировых рынков", – указала Эмма Уолл, директор по инвестиционному анализу в Hargreaves Lansdown. "Сегодня, по всей видимости, эта эйфория немного спала. Факторы, поддерживавшие ралли, не обязательно были очень устойчивыми", – добавила она, имея в виду смешанные экономические перспективы на 2020 год.

Рост американских фондовых индексов в этом году может стать сильнейшим с 2013 года. S&P 500 с начала 2019 года набрал 38%, а Nasdaq Composite – 35%. Stoxx Europe 600 поднялся на 23% за 2019 год, который может стать для него лучшим с 2009 года. Панъевропейский индекс колеблется около рекордного максимума.

Индекс доллара ICE, по данным FactSet, снижается шестой день подряд. Доллар опустился против юаня на 0,4% до 6,961. За весь год индекс доллара ICE повысился лишь на 0,5%.

"Мы отмечаем снижение доллара по всем фронтам в конце этого года, – указал Ли Хардман, валютный экономист MUFG. – Рынки становятся более чувствительными к решениям ФРС поддержать долларовую ликвидность и быстрому увеличению баланса центробанка. Сейчас это негативно влияет на курс доллара".

Баланс ФРС на прошлой неделе достиг 4,17 трлн долларов против 3,8 трлн долларов в сентябре. Центральный банк вложил в денежные рынки сотни миллиардов долларов с целью снизить волатильность на рынках РЕПО.

В Азии Shanghai Composite поднялся на 0,3% после выхода официального индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая, который продемонстрировал усиление активности второй месяц подряд.

За весь год Shanghai Composite повысился на 22,3%. Гонконгский рынок оказался среди отстающих: его экономика пострадала от нескольких месяцев протестов. Индекс Hang Seng сегодня опустился на 0,5%, а с начала 2019 года набрал лишь 9%.

Золото подорожало на 0,5% до 1526,70 доллара за унцию. За весь год рост цен на золото составил 18,5%, достигнув максимума с 2010 года.

Цены на нефть стабилизировались. Баррель марки Brent подорожал на 0,1%, а цена за баррель WTI остается на уровне 61,61 доллара. По итогам года цены на нефть, вероятно, вырастут более чем на треть.

Позднее сегодня в США будет опубликован индекс потребительского доверия Conference Board за декабрь. Как ожидается, он позволит оценить масштабы продаж в праздничный сезон.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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