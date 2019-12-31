МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник снижается, а евро и фунт укрепляются в последнюю торговую сессию 2019 года, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.49 мск курс фунта рос к доллару до 1,3228 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3113 доллара, курс доллара к иене снижался до 108,58 иены к уровню предыдущего закрытия в 108,86 иены за доллар. Курс евро к доллару поднимался до 1,1227 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1197 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,36%, до 96,39 пункта.

"Я не вижу значительных причин динамики на валютных рынках кроме закрытия позиций к концу года и просто осторожности… Так что я бы никаких больших выводов из этого не делал", — приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитика ACLS Global Маршалла Джиттлера (Marshall Gittler).

В последнюю торговую сессию уходящего года доллар дешевеет к основным мировым валютам, в то время как многие основные рынки уже закрыты. В среду основные торговые площадки не будут работать в связи с новогодними праздниками.

В центре внимания рынков остается ситуация вокруг торговли между США и КНР. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме.

Одной из основных тем для будущего года остается судьба Brexit и сроки переходного периода в отношениях Великобритании и ЕС. Премьер-министр Борис Джонсон ранее в декабре объявил, что Великобритания 31 января покинет ЕС, заключив соглашение, которое предусматривает переходный период до конца 2020 года. Однако трейдеры опасаются, что королевство может не успеть заключить полноценное торговое соглашение с ЕС.