МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет к доллару и евро в первый день торгов 2020 года на фоне скачка стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск пятницы снижался на 13 копеек, до 61,85 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 69,1 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,9% — до 68,17 доллара за баррель.