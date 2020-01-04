 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 30/12/2019
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 256.070 258.700 256.170 23.637
Роснефть 448.350 455.400 448.550 17.975
Мосэнерго 22325.000 22435.000 22435.000 3.098
Лукойл 6152.000 6154.000 6169.000 2449778.423
Сургнфгз 50.450 51935.000 51945.000 9.035
Сургнфгз п 37.800 38155.000 38.160 12.425
ГМКННик 19124.000 19128.000 19102.000 2400410.854
Полюс Золото 7094.500 7100.000 7103.500 482747.035
Сбербанк 255.000 255.460 254.490 9.12
Сбербанк п 228.170 229.140 229.310 5.225
ВТБ 0.046 0.047 0.047 2.087

 