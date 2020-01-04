Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 30/12/2019
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|256.070
|258.700
|256.170
|23.637
|Роснефть
|448.350
|455.400
|448.550
|17.975
|Мосэнерго
|22325.000
|22435.000
|22435.000
|3.098
|Лукойл
|6152.000
|6154.000
|6169.000
|2449778.423
|Сургнфгз
|50.450
|51935.000
|51945.000
|9.035
|Сургнфгз п
|37.800
|38155.000
|38.160
|12.425
|ГМКННик
|19124.000
|19128.000
|19102.000
|2400410.854
|Полюс Золото
|7094.500
|7100.000
|7103.500
|482747.035
|Сбербанк
|255.000
|255.460
|254.490
|9.12
|Сбербанк п
|228.170
|229.140
|229.310
|5.225
|ВТБ
|0.046
|0.047
|0.047
|2.087
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