МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается, рубль — дешевеет к евро и подрастает к доллару на противоречивом внешнем фоне и технических факторах, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 14.29 мск опускается на 0,38%, до 3064,55 пункта, индекс РТС — на 0,54%, до 1555,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" ранее днём перешел к снижению и опускается на 4 копейки, до 62,06 рубля, курс евро — продолжает расти, прибавляя 20 копеек и достигая 69,51 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent тем временем дорожает на 1,5%, до 69,6 доллара за баррель (в ходе утренних торгов подскакивал до 70,75 доллара).

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Рынок акций РФ открылся незначительным снижением почти во всех основных бумагах, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко. И даже ряд акций компаний нефтегазового сектора торгуется на отрицательной территории, несмотря на то, что нефть марки Brent подскочила до 70 долларов за баррель, обращает внимание он.

Это "можно объяснить как технической коррекцией после рывка к новым историческим максимумам в первый торговый день 2020 года, так и сложившимся противоречивым внешним фоном", указывает инвестиционный стратег компании "БКС премьер" Александр Бахтин. Политическое положение в мире в последние дни ощутимо обострилось, европейские и американские индексные фьючерсы снижаются, поясняет он.

Среди лидеров падения – депозитарные расписки Х5 (-2,37%), акции банка "Санкт-Петербург" (-1,81%), НЛМК (-1,77%), Северстали (-,71%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,2%), а также акции "Газпрома" (-1,14%), ТМК (-1,09%), "Русала" (-1,03%).

Котировки золота между тем откликаются закономерным подъемом в направлении 1600 долларов за тройскую унцию, причем помогает ему в этом приостановившееся укрепление доллара на валютном рынке, отмечает Бахтин.

Акции отечественных золотодобытчиков, которые сегодня выступают в числе лидеров роста, в обозримой перспективе могут стать бенефициарами резко возросшего градуса международного напряжения, также считает эксперт.

Акции "Полюса" поднимаются в цене на 1,22%, Polymetal — на 1,19%, префы компании "Лензолото" подскочили на 7,34%, а ее обыкновенные акции — на 2,4%.

Также в лидерах роста – бумаги "Мечела" (префы дорожают на 9,3%, обыкновенные акции — на 7,2%), депозитарные расписки "Эн+ груп" (1,83%), акции "Русгидро" (1,37%) и ЛСР (1,33%).

ДИНАМИКА РУБЛЯ

Финансовый аналитик компании "БКС премьер" Сергей Дейнека обращает внимание, что, с одной стороны, возросшие политические риски на Ближнем Востоке толкают нефтяные котировки к 70 долларам за баррель, но валюты развивающихся стран вместе с тем продолжают получать общую поддержку со стороны ожиданий грядущего заключения первой части торгового соглашения США и Китая.

Индекс доллара DXY при этом остановил своё укрепление, добавляет эксперт.

Кроме того, спрос на рублевый долг остаётся повышенным, что отражается и в динамике ценового индекса гособлигаций Московской биржи.

ПРОГНОЗЫ

На взгляд Ващенко, фондовые рынки пока не верят в возможность "горячего" конфликта на Ближнем Востоке, поэтому реагируют слабо. Прогноз на сегодня: 3050-3070 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает аналитик.

Рубль, скорее всего, останется вблизи отметки 62 за доллар на горизонте ближайших дней, несмотря на рост цены на нефть, что тоже обусловлено внешнеполитической обстановкой, добавляет он.

Сегодня важно следить за новостным фоном по линии Иран — США, добавляет Бахтин.

По его прогнозам, индекс Мосбиржи завершит день в диапазоне 3050-3080 пунктов.

А по оценкам Дейнеки, рублевый курс к доллару завершит день в пределах значений 61,9-62,4.