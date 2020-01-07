 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 06/01/2020
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 255.400 256.150 255.000 11.581
Роснефть 452.000 456.900 451.250 4.56
Мосэнерго 2249.000 22745.000 22745.000 1.719
Лукойл 6350.500 6352.000 6382.000 4776622.836
Сургнфгз 51.470 53.940 53.500 4.215
Сургнфгз п 37835.000 38.390 38385.000 3.791
ГМКННик 19506.000 19518.000 19588.000 1889145.148
Полюс Золото 7405.500 7409.500 7421.500 1040248.601
Сбербанк 252.950 254.810 254.810 5.587
Сбербанк п 224.950 225.980 228.290 3.207
ВТБ 0.046 0.047 0.047 0.743

 