Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 06/01/2020
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром255.400256.150255.00011.581
Роснефть452.000456.900451.2504.56
Мосэнерго2249.00022745.00022745.0001.719
Лукойл6350.5006352.0006382.0004776622.836
Сургнфгз51.47053.94053.5004.215
Сургнфгз п37835.00038.39038385.0003.791
ГМКННик19506.00019518.00019588.0001889145.148
Полюс Золото7405.5007409.5007421.5001040248.601
Сбербанк252.950254.810254.8105.587
Сбербанк п224.950225.980228.2903.207
ВТБ0.0460.0470.0470.743