Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 06/01/2020
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|255.400
|256.150
|255.000
|11.581
|Роснефть
|452.000
|456.900
|451.250
|4.56
|Мосэнерго
|2249.000
|22745.000
|22745.000
|1.719
|Лукойл
|6350.500
|6352.000
|6382.000
|4776622.836
|Сургнфгз
|51.470
|53.940
|53.500
|4.215
|Сургнфгз п
|37835.000
|38.390
|38385.000
|3.791
|ГМКННик
|19506.000
|19518.000
|19588.000
|1889145.148
|Полюс Золото
|7405.500
|7409.500
|7421.500
|1040248.601
|Сбербанк
|252.950
|254.810
|254.810
|5.587
|Сбербанк п
|224.950
|225.980
|228.290
|3.207
|ВТБ
|0.046
|0.047
|0.047
|0.743
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