МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду стабилизировались, инвесторы ожидают официальных заявлений со стороны Вашингтона после атаки Ирана по объектам США в Ираке, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.40 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,04%, до 28571,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,17%, до 9084,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,21%, до 3243,9 пункта.

В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, атака последовала после убийства генерала Касема Сулеймани. Иранский телеканал Press TV утверждает, что в результате атаки погибли 80 человек, однако президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

"В воздухе ощущается много неопределенности, рынки по-прежнему находятся в режиме ожидания, пока в противостоянии США и Ирана не появится новая ясность", — заявил агентству Рейтер старший аналитик по исследованиям FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga). Рынки ожидают официального заявления президента США Дональда Трампа позднее в среду.

Поддерживает настроение на рынках сильная статистика по рынку труда в США. По данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях страны в декабре выросло на 202 тысячи к уровню ноября, хотя ожидался рост только на 160 тысяч.

Акции ритейлера Macy's Inc. дорожают на 4,5% после того, как компания сообщила о снижении сопоставимых продаж в ноябре-декабре на 0,6%. При этом аналитики, опрошенные агентством, ожидали снижение показателя за весь квартал на 1,8%.