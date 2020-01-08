МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Цена на золото слабо снижается в среду вечером на фоне снижения опасений инвесторов относительно конфликта США и Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.44 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,95 доллара, или на 0,06% — до 1573,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,33% — до 18,332 доллара за унцию.

Стоимость золота, как наиболее безопасного актива во времена политической и экономической напряженности, росла после того, как в ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство главы его спецподразделения "Кудс" генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

Однако инвесторы с некоторым облегчением встретили комментарии президента США Дональда Трампа, который после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

"Золото в настоящее время демонстрирует некоторые успехи, поскольку ответный удар не был столь агрессивным, как думали рынки, и инвесторы теперь фиксируют прибыль по этой причине", — приводит агентство Рейтер мнение сырьевого стратега Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).

Теперь трейдеры ждут официальных комментариев президента Трампа, который должен выступить позднее сегодня.