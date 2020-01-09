МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг утром в рамках коррекции после падения по итогам предыдущего торгового дня, достигавшего 3-4%, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.44 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73% — до 65,92 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,86%, до 60,12 доллара за баррель.

В четверг на рынке нефти отмечается коррекция после того, как в среду произошло резкое снижение ее стоимости, в частности, после статистики по запасам сырья в США. Так, минэнерго США сообщило об увеличении запасов нефти в стране за минувшую неделю на 1,2 миллиона баррелей в сутки, хотя аналитики ожидали снижения этих запасов на 3,5 миллиона баррелей.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее в январе американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. Пострадавших со стороны военнослужащих США не было. Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана.

"Влияние на нефтяные цены будет зависеть от степени перебоев с поставками в сравнении с имеющимися свободными мощностями, объемами запасов нефти в мире и реакции американских нефтедобывающих компаний на цену нефти", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка J.P.Morgan. По их прогнозам, средняя цена нефти марки Brent в текущем году будет составлять 64,5 доллара за баррель.